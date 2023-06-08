RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Круглосуточные наряды. Полиция усилила патрулирование возле Киевской ГЭС

Фото: полиция усилила патрулирование в районе Киевской ГЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция усилила патрулирование у Киевской ГЭС. Наряды действуют круглосуточно.

Об этом рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Мы усилили патрулирование в зоне этого стратегического объекта. В Киевской области действуют круглосуточные наряды для оперативного реагирования в случае осложнения ситуации", сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области.

Она отметила, что правоохранители готовы защищать Киевскую ГЭС, однако в случае чрезвычайной ситуации полиция также будет привлекаться к проведению эвакуации и всестороннего содействия силам безопасности.

Подрыв Каховской ГЭС

На днях россияне взорвали Каховскую ГЭС. Более 16 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска из-за затопления населенных пунктов.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и смыла свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГЭСКиев