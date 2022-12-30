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Цель Украины на 2023 год - освобождение всех территорий. Посол напомнил Западу об оружии

Фото: посол Украины в Германии, Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Мария Кучерявец

Главной целью Украины на 2023 год является полное освобождение всех оккупированных россиянами территорий. Для этого украинцы нуждаются в увеличении военной помощи от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Алексея Макеева в интервью газете Funke Mediengruppe.

"Мир с неба не падает. За это надо бороться. И мы, украинцы, делаем это от имени всех европейцев. Цель на 2023 год - полное освобождение нашей страны от российских захватчиков, восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, возвращение наших соотечественников домой, восстановление нашей страны и дальнейший прогресс в интеграции в ЕС и НАТО", - отметил Макеев.

В свою очередь посол напомнил союзникам о передаче Украине необходимых вооружений.

"Эта помощь должна быть интенсифицирована и усилена в ближайшие месяцы, чтобы спасти еще больше гражданских лиц в Украине", - акцентировал Макеев.

Кроме того, он подчеркнул, что для ремонта разрушенной критической инфраструктуры Украине срочно требуются трансформаторы и генераторы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, для этого войскам нужны 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц.

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что предоставление Украине необходимого оружия является самым быстрым путем к миру.

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