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Цель - объект критической сферы. В ОВА рассказали о последствиях обстрела Прикарпатья

Ивано-Франковск, Пятница 29 марта 2024 09:13
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Цель - объект критической сферы. В ОВА рассказали о последствиях обстрела Прикарпатья Фото: россияне атаковали Ивано-Франковскую область 29 марта (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты во время атаки по Украине 29 марта направили свой удар и по Ивано-Франковской области. Целью стал объект критической сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук в Telegram.

"Россияне в очередной раз совершили массированную атаку по украинским городам, применив разные типы вооружения. Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью врага стал объект критической сферы", - рассказала она.

По словам Онищук, к счастью, обошлось без жертв.

"На рассвете наши отважные защитники неба обезвредили воздушные цели", – констатировала глава ОВА.

Обстрелы Ивано-Франковской области

В ночь на 29 марта российские войска устроили массированный обстрел Украины, использовав как дроны, так и ракеты. В частности, рано утром фиксировались пуски крылатых ракет, "Кинжалов" и баллистики со временно оккупированного Крыма. "Прилеты" зафиксированы в Днепропетровской области. Взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области.

Отметим, во время массированного обстрела Украины 22 марта, российские войска также атаковали Прикарпатье. Тогда зафиксировали попадание по объекту критической инфраструктуры. Пострадал один человек.

Напомним, во время массовой атаки по Украине 9 марта, одна из ракет также попала в энергетический объект в Ивано-Франковской области.

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