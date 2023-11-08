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Циклон уходит, но "остатки" осадков еще побудут. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Среда 08 ноября 2023 15:40
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Циклон уходит, но "остатки" осадков еще побудут. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

9 ноября из Украины уйдет циклон, который принес дожди в Укриану сегодня. Но без осодков завтра все же не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"9 ноября в Украине циклон уже не распорядится, он уйдет за пределы, лишь задержавшись ночью на востоке и юго-востоке, где еще наливает дождей", - рассказала она.

В то же время, в основном завтра ожидается сухая погода, разве что отдельные влажные остатки возможны днем на севере и в центре.

"Температура воздуха в Украине будет составлять в течение дня +7…+12 градусов, в южной части до +15 градусов", - отметила Диденко.

При этом в восточных областях порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице в четверг существенных осадков не ожидается, максимальная температура воздуха будет крутиться вблизи +8...+10 градусов.

Похолодание в Украине

Снижение температуры в Украине до настоящего, ощутимого похолодания произойдет на следующей неделе. Но и сейчас расслабляться не стоит.

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