Интересное понимание слова "мир": Подоляк выразил разочарование Нобелевским комитетом

В этом году лауреатами Нобелевской премии мира стали представители Украины, России и Беларуси, несмотря на то, что последние двое ведут войну против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", - пишет Подоляк.

Отметим, что лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали: