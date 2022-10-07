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Интересное понимание слова "мир": Подоляк выразил разочарование Нобелевским комитетом

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В этом году лауреатами Нобелевской премии мира стали представители Украины, России и Беларуси, несмотря на то, что последние двое ведут войну против нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто "супер", - пишет Подоляк.

Отметим, что лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали:

  • правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий;
  • российская правозащитная организация "Мемориал";
  • украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Напомним, РБК-Украина собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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Ирина ПодолякРоссийская ФедерацияБеларусьНобелевская премия