ЦВК заявила про ймовірний зрив голосування на дільницях у зоні ООС

До Центральної виборчої комісії (ЦВК) 16 квітня надійшло звернення окружної виборчої комісії № 59, розташованій в зоні проведення операції Об’єднаних сил, про неможливість проведення повторного голосування на виборах 2019 21 квітня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Зазначається, що в даному окрузі не сформували склад дільничних виборчих комісій через недостатню кількість подань з кандидатурами від кандидатів на пост президента України. Також голові окружної виборчої комісії не було внесено належної кількості пропозицій членами цієї комісії щодо таких кандидатур.

У ЦВК пояснюють, що така ситуація виникла внаслідок того, що територія вказаного виборчого округу розташована безпосередньо в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Комісія наголошує, що ОВК зобов'язана сформувати склад дільничних виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу, адже відсутність дільничних виборчих комісій унеможливить організацію та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.

Відтак, Комісія зобов’язала окружну виборчу комісію територіального виборчого округу № 59 до 24 години 17 квітня 2019 року включно сформувати склад дільничних виборчих комісій з виборів Президента України в межах ТВО № 59 та до 12 години 18 квітня 2019 року включно надіслати Центральній виборчій комісії усі відповідні постанови окружної виборчої комісії.

Раніше повідомлялося, що окружним виборчим комісіям вдалося добрати 60 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Станом на 15:00 16 квітня в інформаційній системі "Вибори" наявна інформація щодо призначення на посади членів ДВК 401 тисячі 464 осіб.

Нагадаємо, раніше в Центрвиборчкомі підкреслювали, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій.