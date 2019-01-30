ЦВК зареєструвала Зеленського кандидатом у президенти

Наразі зареєстровано 26 кандидатів у президенти

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение ЦИК принял в ходе заседания 30 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, в настоящее время зарегистрировано 26 кандидатов в президенты.

Проект постановления о регистрации кандидата зачитал член ЦИК Олег Диденко.

"Предлагается проектом решения зарегистрировать кандидата на пост президента Украины Зеленского. Образование высшее, проживает в Киеве. Выдать Зеленскому удостоверение кандидата установленной формы", - зачитал Диденко.

В ходе голосования один член ЦИК воздержался.

"Кто за? 15 - за. Против нет. Один воздержался. Проект постановления принят", - заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

"Владимир Зеленский не присутствует на сегодняшнем заседании. Ведь он имеет право как прийти, так и не прийти. Поэтому ему лично не вручено удостоверение кандидата", - объяснили РБК-Украина в пресс-службе ЦИК.

Как писало РБК-Украина ранее, шоумен Владимир Зеленский, который подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты, обнародовал свою предвыборную программу.

Напомним, Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию 25 января.

Так, после подачи документов в ЦИК шоумен обнародовал свою декларацию. Он указал, что ему и жене принадлежит дом под Киевом, несколько квартир, в том числе в Киеве и оккупированной Ялте, также в аренде у семьи есть квартира в Британии. Из драгоценностей Зеленский указал наручные часы пяти элитных брендов.