ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні проголосувала за реєстрацію Василя Вірастюка народним депутатом. Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це йдеться на записі засідання ЦВК .

Як відомо, Вірастюка двічі визнавали переможцем довиборів у парламент на 87-му окрузі. Вперше Вірастюк був визнаний переможцем ще у квітні 2021 року, але протокол Центрвиборчкому був скасований Верховним судом. Суд визнав дії ЦВК протиправними.

Нагадаємо, 19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів на 87-му окрузі і знову визнала Вірастюка переможцем. Але конкурент Вірастюка на окрузі Олександр Шевченко знову оскаржив протокол у Верховному суді.

Наприкінці травня Верховний суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня. Але ЦВК подала апеляцію на рішення Верховного суду та виграла її. У червні Велика палата Верховного суду визнала Вірастюка переможцем виборів.