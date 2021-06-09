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ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія на сьогоднішньому засіданні проголосувала за реєстрацію Василя Вірастюка народним депутатом. Вірастюк переміг на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

Про це йдеться на записі засідання ЦВК.

Рішення про реєстрацію Вірастюка народним депутатом підтримали 16 з 17 членів Центрвиборчкому.

Як відомо, Вірастюка двічі визнавали переможцем довиборів у парламент на 87-му окрузі. Вперше Вірастюк був визнаний переможцем ще у квітні 2021 року, але протокол Центрвиборчкому був скасований Верховним судом. Суд визнав дії ЦВК протиправними.

Нагадаємо, 19 травня ЦВК після судової тяганини склала новий протокол про результати виборів на 87-му окрузі і знову визнала Вірастюка переможцем. Але конкурент Вірастюка на окрузі Олександр Шевченко знову оскаржив протокол у Верховному суді.

Наприкінці травня Верховний суд частково задовольнив позов Шевченка, зокрема, скасував протокол ЦВК від 19 травня. Але ЦВК подала апеляцію на рішення Верховного суду та виграла її. У червні Велика палата Верховного суду визнала Вірастюка переможцем виборів.

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Новини України Центральна виборча комісіяВасилий Вирастюк