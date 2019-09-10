ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада достроково припинила повноваження нардепа Коваленко

Новини » Політика    10.09.2019 - 10:39
Рада достроково припинила повноваження нардепа Коваленко
Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko.anna39)

За таке рішення проголосували 369 парламентаріїв

Верховна рада України достроково припинила повноваження народного депутата Ганни Коваленко. Про це повідомив спікер ВР Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, відповідний проект постанови №2091 підтримали 369 парламентарів.

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Коваленко Анни Миколаївни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Слуга народу", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", - сказано у тексті постанови.

Нагадаємо, 4 вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника керівника Офісу президента Ганни Коваленко.

Відзначимо, Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початку війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України.

Як писало РБК-Україна раніше, Коваленко підкреслювала, що партія "Слуга народу" не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію. Вона відзначала, що форма укомплектування української армії залишиться змішаною.

Комітет рекомендує ВР ухвалити закон Зеленського про реформування ГПУ Рада сьогодні розгляне законопроект про імпічмент президента в першому читанні
Новини України нардепВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся