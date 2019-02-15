ЦВК зареєструвала спостерігачів від Франції та Словаччини

ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від Франції та 11 - від Словаччини

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала наблюдателей на выборах 2019 еще от двух иностранных государств. Соответствующее решение было принято на очередном заседании 15 февраля, передает РБК-Украина.

"Рассмотрев соответствующие обращения, ЦИК зарегистрировал 13 наблюдателей от Французской Республики и 11 - от Словацкой Республики", - говорится в решении.

Кроме того, Центризбирком зарегистрировал еще несколько наблюдателей от международных организаций.

"Четыре от международной неправительственной организации Canadem, 49 от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (Enemo), два от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. Таким образом, на 15 февраля 2019 комиссия зарегистрировала 305 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств", - сообщили в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ на выборах 2019.

Ранее ЦИК утвердил перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года.