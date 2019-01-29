ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти Таруту

Кандидат висувається від політичної партії "Основа"

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты на выборах-2019 Сергея Таруту. Соответствующее решение приняла комиссия на очередном заседании 29 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Постановление о регистрации кандидата зачитал член Центризбиркома Михаил Вербенский.

"Зарегистрировать кандидатом на пост президента на очередных выборах Сергея Таруту", - сообщил Вербенский.

Так, выдвижение кандидата поддержано большинством голосов комиссии.

Отмечается, что Тарута является народным депутатом и выдвигается от политической партии "Основа".

Напомним, Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, четырнадцать кандидатов в президенты на выборах-2019 уточнили данные в своих электронных декларациях после проверки НАПК.

Добавим, в понедельник ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты на выборах-2019 Руслана Кошулинского и главу Центра оборонной реформы Александра Данилюка.