ЦВК зареєструвала ще вісім кандидатів у нардепи

Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)

Всього ЦВК зареєструвала 43 кандидатів у нардепи, які балотуються в ОВО у порядку самовисування

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати України на вибори в Раду. Рішення про реєстрацію прийнято на засіданні Центрвиборчкому 6 червня, передає прес-служба комісії.

Крім того, в ЦВК надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019.

Комісія зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ в порядку самовисування, а саме: Кравченка А. Ю. - в ОВО № 27, Єфименка Ф. Е. - в ОВО № 59, Вірастюка Р. Я. - в ОВО № 84, Данилова В. І. - в ОВО № 86, Дубневича Я. В. - в ОВО № 120, Фурсіна В. - в ОВО № 138, Пєтушкова А. А. - в ОВО № 144, Сандула С. М. - в ОВО № 184.

Таким чином, станом на 6 червня ЦВК зареєструвала 43 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО в порядку самовисування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія завершила процес надання дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.