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ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:44
ЦВК зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент в ВО 179 зареєстровано 10 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів на довиборах у Верховну раду в 179 виборчому окрузі (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК Facebook.

Зокрема, в якості кандидатів були зареєстровані Вікторія Алексейчук (партія "Слуга народу"), Олександр Діденко (ОПЗЖ), Тетяна Єгорова-Луценко (самовисування), Каміль Кирпичов ("Власна сила"), Кирило Оксеня (самовисування) та Ігор Федоренко ("Нове життя").

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще шістьох кандидатів у народні депутати України", - повідомили в ЦВК.

Раніше в ІО 179 були зареєстровані чотири кандидати - Ігор Швайка, Сергій Кошулько, Галина Хархаліс і Денис Шейбут.

Нагадаємо, ЦВК призначив на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 у Харківській області у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

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