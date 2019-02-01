ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента

Число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах. Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 1 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, число официально зарегистрированных кандидатов в президенты возросло до 28.

"Вопрос первый о регистрации кандидата Николая Габера. Проект постановления утвержден", - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам членов ЦИК, Габер является помощником-консультантом народного депутата, член патриотической партии Украины, выдвигается в порядке самовыдвижения.

Также комиссия проголосовала зарегистрировать кандидатом народного депутата Юрия Деревянко, который выдвигается от партии "Воля".

Напомним, в ЦИК сообщили, что документы в Центризбирком подали 59 человек. При этом по состоянию на 30 января документы подал 51 человек.

Как писало РБК-Украина, комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019. Таким образом, по состоянию на 30 января было зарегистрировано 26 кандидатов в президенты.

Добавим, в Министерстве внутренних дел заверили, что не допустят кибератак на базу ЦИК.