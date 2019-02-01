ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента

Новини » Вибори 2019    01.02.2019 - 17:54
ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України на чергових виборах. Відповідне рішення прийнято на засіданні у п'ятницю, 1 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28.

"Питання перше щодо реєстрації кандидата Миколи Габера. Проект постанови затверджено", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

За словами членів ЦВК, Габер є помічником-консультантом народного депутата, член патріотичної партії України, висувається у порядку самовисування.

Також комісія проголосовала зареєструвати кандидатом народного депутата Юрія Дерев’янка, який висувається від політичної партії "Воля".

Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що документи до Центрвиборчкому подали 59 осіб. При цьому станом на 30 січня документи подала 51 особа.

Як писало РБК-Україна, комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019. Таким чином, станом на 30 січня було зареєстровано 26 кандидатів у президенти.

Додамо, в Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не допустять кібератак на базу ЦВК.

Вибори-2019: документи до ЦВК подали майже 60 осіб В МВС запевнили, що не допустять кібератак на бази ЦВК
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські вибори
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся