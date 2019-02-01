Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента України на чергових виборах. Відповідне рішення прийнято на засіданні у п'ятницю, 1 лютого, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, число офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти зросло до 28.

"Питання перше щодо реєстрації кандидата Миколи Габера. Проект постанови затверджено", - заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

За словами членів ЦВК, Габер є помічником-консультантом народного депутата, член патріотичної партії України, висувається у порядку самовисування.

Також комісія проголосовала зареєструвати кандидатом народного депутата Юрія Дерев’янка, який висувається від політичної партії "Воля".

Нагадаємо, у ЦВК повідомили, що документи до Центрвиборчкому подали 59 осіб. При цьому станом на 30 січня документи подала 51 особа.

Як писало РБК-Україна, комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019. Таким чином, станом на 30 січня було зареєстровано 26 кандидатів у президенти.

Додамо, в Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не допустять кібератак на базу ЦВК.