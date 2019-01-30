У ЦВК виникли питання щодо строку проживання Зеленського в Україні

У Зеленського юридично немає повних 10 років реєстрації місця проживання

Согласно юридической регистрации, Владимир Зеленский не проживает на территории Украины в течение полных 10 лет. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил член ЦИК Олег Диденко.

По его словам, при рассмотрении заявления о выдвижении Зеленского кандидатом на пост президента в ЦИК возникли вопросы по поводу законности регистрации его кандидатом.

"Место регистрации на территории Украины у него было зарегистрировано с 14 августа 2009 года. То есть, 10 лет - это с 31 марта 2009 года или чуть позже. Четыре месяца и 13 дней (не хватает, - ред.). Поэтому, если исходить из формальных данных регистрации, то можно говорить, что он не проживает в Украине в течение 10 предыдущих лет", - сообщил Диденко.

Отвечая на вопрос РБК-Украина, член ЦИК подтвердил, что для проживания в течение 10 лет Зеленскому не хватает 4 месяцев.

"Но это с точки зрения регистрации. Впрочем, мы сегодня установили, что регистрация кандидата - это не единственный критерий, по которому надо оценивать факт проживания или непроживания в Украине. ЦИК в принятии решения исходил из того, что важен не только формальный подход - наличие регистрации, но и факт фактического проживания или непроживания", - добавил он.

По словам представителя комиссии, ЦИК должен был изучить документы, которые бы подтвердили, что Зеленский проживал по факту на территории Украины.

"Были исследованы другие документы. Они подтвердили, что Зеленский в этот период физически находился на территории Украины, работал, проживал. В подтверждение нам были предоставлены копии паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Там были отметки, даты въезда и выезда. Там очень незначительное время фактического пребывания за границей. В целом оценили в постановлении, что это соответствует требованиям закона о непрерывном проживании на территории Украины", - добавил он.

По словам члена ЦИК, Зеленский выезжал в разные страны.

"Во-первых, это персональные данные. Во-вторых, там разные страны", - сказал Диденко.

Напомним, ЦИК сегодня зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский обнародовал свою предвыборную программу.

Добавим также, шоумен обнародовал свою декларацию. Он указал, что ему и жене принадлежит дом под Киевом, несколько квартир, в том числе в Киеве и оккупированной Ялте, также в аренде у семьи есть квартира в Британии.