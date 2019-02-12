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ЦВК затвердила перелік округів, на яких будуть проводитись вибори президента


Загалом, на території України буде створено 200 виборчих округів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила перечень округов, на которых будут проводиться выборы президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом говорится в постановлении ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, в постановлении отмечается, что никакие избирательные процедуры не пройдут в Крыму, а избирательные округа и избирательные участковые комиссии на территории АР Крым и города Севастополя не образуются и не осуществляются.

"Не образуются участковые избирательные комиссии на территории Донецкой области, которая признана оккупированной, из 21 избирательного округа, выборы будут проводиться в 12 избирательных округах на территории Донецкой области", - говорится в постановлении ЦИК.

Согласно постановлению, в Луганской области выборы будут проходить в 6 избирательных округах.

"На территории Луганской области выборы будут проводиться с 11 избирательных округов выборы будут проводиться в 6 округах, которые не подпадают под понятие оккупированных территорий", - сообщили в ЦИК.

В общем, на территории Украины будет создано 200 избирательных округов.

"В целом на территории Украины, с учетом зарубежного избирательного округа, будет создано 200 территориальных избирательных округов и 29 тысяч 848 избирательных участков", - говорится в решении.

Добавим, что во время заседания члены ЦИК также приняли постановление об изменении местонахождения окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа 105 в Луганской области.

Ранее РБК-Украина писало, что во время заседания ЦИК 11 февраля было утверждено Распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Кроме того, 11 февраля ЦИК увеличил расходы на подготовку и проведение президентских выборов. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилось на 9 млн 947 тыс. 723 гривни и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

 

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