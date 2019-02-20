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У ЦВК розповіли про можливість впровадження електронного підпису виборців


Для впровадження електронного підпису необхідні зміни до законодавства

В Центральной избирательной комиссии считают технически возможным внедрение электронной подписи, которая достоверно подтвердит обращение избирателя. Об этом сообщил руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах на конференции о ходе кампании по выборам 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в закон о Государственном реестре избирателей должны внести изменения касательно возможности внедрения электронной подписи, которая позволит принимать обращения от граждан онлайн.

"Об электронной подписи: действительно, технически мы можем это делать, и электронная подпись достоверно подтверждает обращение избирателя. Мы могли так вводить временную смену места голосования. Но надо подтянуться и нашему законодателю. Потому что ЦИК может только выполнять закон. Если такие нормы появятся или в Избирательном кодексе, или в законе о ГРИ. Кстати ЦИК предоставлял такие предложения: по изменению в ГРИ именно в этой части. Если законодатель обратит на это внимание, мы безусловно готовы идти к этому", - сообщил Стельмах.

Напомним, Стельмах заявил, что сейчас прослеживается тенденция на уменьшение количества избирателей: ежегодно число избирателей уменьшается на 200 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным Центризбиркома, число избирателей, которые "потенциально будут включены в списки избирателей", составляет 29,89 млн человек.

Добавим, ЦИК обнародовал информацию о количестве украинских граждан, информация о которых содержится в Госреестре избирателей. Последнее обновление данных датировано 31 декабря 2018 года. За последний год количество избирателей уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч.

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