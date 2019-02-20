У ЦВК розповіли, скільки українців перевірили наявність у реєстрі виборців

Виборці можуть уточнити, де знаходиться їх виборча дільниця

Почти 300 тысяч избирателей воспользовались сервисом проверки наличия своего имени в Государственном реестре избирателей. Об этом сообщил руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах во время конференции о ходе кампании по выборам 2019, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, с помощью Госреестра избирателей украинцы могут уточнить, где находится их избирательный участок.

"Главный электронный сервис - это проверка наличия в Государственном реестре избирателей. Можно задать свои персональные данные, указать населенный пункт своего адреса регистрации и получить положительный или отрицательный ответ. Положительный ответ будет в том, что будет указан, собственно, номер округа избирателя, где избиратель включен в списки и номер избирательного участка. Так, с начала избирательной кампании почти 300 тысяч граждан воспользовались этим сервисом. Для сравнения скажу, что физически в отделы ведения по поводу каких-то неточностей или включения себя в реестр обратилось примерно 3, 5 тысячи граждан", - сообщил Стельмах.

Напомним, в ЦИК проинформировали, что более 26 тысяч украинцев пожелали сменить место для голосования на выборах президента Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, Стельмах заявил, что почти миллион граждан не смогут проголосовать на президентских выборах 2019 из-за отсутствия зарегистрированного места жительства.