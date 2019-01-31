У ЦВК розповіли, чи позбавлять членів виборчих комісій субсидій

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Оплата праці членів виборчих комісій-пенсіонерів не може бути підставою для обмеження розміру їх пенсії

У Центральній виборчій комісії наголосили, що робота громадян у складі виборчих комісій є оплачуваною, але не може стати підставою для скасування, обмеження або зменшення членам комісій та членам їх сімей пенсій, субсидій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ЦВК.

Так, умови оплати праці членів виборчих комісій встановлені урядовою постановою від 28 липня 2004 року №966.

"Оплата праці членів виборчої комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо", - пояснили у Центрвиборчкомі.

Підкреслюється також, що праця, пов’язана з організацією підготовки і проведення президентських виборів, осіб, визнаних в установленому законом порядку безробітними, у складі окружних, дільничних виборчих комісій не є підставою для зняття цих осіб з обліку у Державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу, або для припинення виплати їм допомоги по безробіттю та інших видів соціальної допомоги.

У ЦВК підкреслили, що оплата праці членів виборчих комісій, які є пенсіонерами, не може бути підставою для обмеження розміру отримуваної ними пенсії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом в президенти на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, документи про реєстрацію кандидатами на виборах президента-2019 у комісію подала 51 особа.

Додамо, після перевірки НАЗК 14 кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані в своїх електронних деклараціях.