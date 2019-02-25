ЦВК намагається легалізувати скупку голосів, - штаб Гриценка

У Гриценка заявили, що ЦВК постановою №376 практично дозволила прямий та непрямий підкуп

Постановление №376, которое Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла 22 февраля, впервые в истории избирательного процесса фактически вывело предвыборную агитацию за пределы законодательства и попыталось узаконить подкуп избирателей. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук.

"Агитационный процесс сопровождается подкупом избирателей, построением сетей скупки голосов в масштабах всей страны. В этот процесс активно включается ЦИК", - отметил Катеринчук.

По словам Катеринчука, ЦИК постановлением №376 позволила практически прямой и косвенный подкуп. Теперь юридические лица могут расходовать средства из избирательного фонда кандидата на оплату работы агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание.

"До момента принятия этого постановления это считалось прямым и косвенным подкупом избирателей, поскольку статья 64 закона Украины "О выборах президента Украины" прямо запрещает заключать возмездные договоры на проведение предвыборной агитации с избирателями за счет средств избирательного фонда", - отметил Катеринчук.

Это же постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых договоров или трудовых договоров, а юридические лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. То есть, ЦИК предлагает нарушать трудовое и налоговое законодательство.

"Центральная избирательная комиссия не является законодательным органом – она не может расширять, изменять или дополнять нормы закона. Это постановление появилось после того, как в штабе кандидата заявили, что они напрямую не дают деньги, а тратят их через общественные организации и другие юридические лица. То есть ЦИК подыгрывает провластному кандидату в скупке голосов", - подчеркнул уполномоченный представитель Анатолия Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

В свою очередь Гриценко обратился в суд, чтобы обжаловать это постановление, и к ЦИК с требованием предоставить документы, на основании которых оно было принята.