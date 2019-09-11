Голова ЦВК назвала подання Зеленського політичним рішенням

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Сліпачук не планує оскаржувати рішення про розпуск ЦВК

Подання президента України Володимира Зеленського про розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК) є політичним рішенням. Про це заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, подання про розпуск ЦВК є виключно політичним рішенням, "яке відповідає певній політичній стратегії". У той же час вона заявила, що не планує оскаржувати розпуск ЦВК.

"Я не знаю, я особисто не збираюся оскаржувати", - додала Сліпачук.

Нагадаємо, сьогодні комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендував схвалити подання Зеленського з приводу дострокового розпуску ЦВК. Подання презентував перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук. За його словами, Центрвиборчком неодноразово демонстрував упередженість, у тому числі, безпідставно скасувавши реєстрацію кандидата.

Раніше також нардеп від "Слуги народу" Аліна Загоруйко заявила, що Рада може розпустити ЦВК вже 12 вересня. У "Комітеті виборців України" зазначили, що об'єктивні причини для розпуску Центральної виборчої комісії відсутні.