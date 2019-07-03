ЦВК продовжить скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення

Центральна виборча комісія й надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення ними умов реєстрації на виборах до Верховної ради. Про це під час засідання заявив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляти про порушення кандидатами у нардепи виборчого законодавства Комісія просит у спостерігачів та громадськості.

"Якщо ви побачите серед кандидатів в народні депутати осіб, які, на вашу думку, не мають права бути кандидатами, проінформуйте. ЦВК звернеться до компетентних органів, ще раз перевіримо інформацію. За умови, якщо особа не відповідає вимогам статті 9 Закона "Про вибори народних депутатів", ЦВК буде вчиняти по закону - скасує реєстрацію кандидата за наявних підстав", - заявив Радченко.

Нагадаємо, 3 липня 2019 Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Андрія Клюєва, екс-глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича, кандидатом на виборах у Верховну раду. Також ЦВК одноголосно скасувала реєстрацію кандидата Анатолія Шарія, висуванця "Партії Шарія".

Перед цим Служба безпеки України сьогодні розпочала перевірку за запитом голови Верховної ради України Андрія Парубія про перебування Клюєва на території України протягом останніх п'яти років.