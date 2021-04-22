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ЦВК визнала Вірастюка переможцем на довиборах в Раду по 87 округу

Автор: Инна Собора

Центральна виборча комісія (ЦВК) встановила результати довиборів в Раду по 87 округу (Івано-Франківська область). Кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали обраним народним депутатом.

Про це повідомила Громадянська мережа ОПОРА.

Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців.

"ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом України", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЦВК зобов'язала ОВК №87 скласти докладний протокол за підсумками голосування. У ЦВК наголосили, що поки не можуть визначити результати виборів у цьому окрузі.

РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Опрацьовано 100% протоколів.

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