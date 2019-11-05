ЦВК визнала Рудика переможцем на виборах в Раду на 198 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала самовисуванця Сергія Рудика обраним депутатом Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня в одномандатному виборчому окрузі №198 у Черкаській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу "Опора" в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні, 5 листопада, завершився виборчий процес на всіх округах. Рудик набрав 18921 голос виборців.

Після того, як нововизнаний депутат Рудик принесе присягу, то в Раді IX скликання буде 424 парламентарія.

Нагадаємо, 28 жовтня ЦВК почала перерахунок голосів виборців на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу №198. Перерахунок голосів виборців здійснювався на виконання судових рішень.

Також РБК-Україна повідомляло, що під час першого засідання Верховної ради Рудик не зміг отримати посвідчення народного депутата. За словами Рудика, у нього є тільки тимчасове посвідчення.

12 серпня 2019 року Верховний суд визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії щодо встановлення результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.