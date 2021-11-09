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ЦВК визнала обраними ще двох нардепів. Перемогли на довиборах в Раду

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія встановила результати довиборів до Верховної ради на округах №184 та №197 у Херсонській та Черкаській областях. ЦВК визнала обраними нардепами переможців виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

"В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря. Своєю чергою в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського", - заявили в Центрвиборчкомі.

За результатами голосування, Козир здобув підтримку 62,6% виборців, а Войцехівського підтримали 46,1% тих, хто взяв участь у волевиявленні.

Тепер у Козиря та Войцехівського є 20 днів, щоб подати до ЦВК документи, необхідні для їх подальшої реєстрації народними депутатами.

"Після отримання та розгляду перелічених документів Комісія ухвалює рішення щодо реєстрації обраної особи народним депутатом України", - пояснили у ЦВК.

Нагадаємо, до цього ЦВК визнала обраним нардепом Сергія Кострійчука, який повинен замінити у парламенті Ірину Верещук.

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Центральна виборча комісіяДовибори в Раду