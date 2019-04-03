ЦВК отримала протоколи 103 окружних виборчкомів

Центральна виборча комісія (ЦВК) у ході підрахунку результатів виборів 2019 отримала протоколи з мокрими печатками від 103 окружних виборчих комісій. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, процесс прийняття протоколів йде швидко.

"Ми отримали протоколи від 103 ОВК. Зараз доїжджають ще кілька. Ми плануємо зараз розпочати засідання ще о 19:15. І поки що процесс прийняття протоколів йде достатньо швидко", - повдіомив Радченко.

За його словами, зі 103 комісій тільки 4 протоколи були відправлені на уточнення.

"Це є хорошим результатом і свідчить про гарну підготовку ОВК", - додав він.

Зазначимо, що всього в Україні 199 ОВК. Оголосити офіційні результати першого туру виборів обіцяють до 10 квітня.

РБК-Україна писало, що ЦВК, станом на 16:00, 3 квітня 2019 року, прийняла протоколи про підсумки голосування 97 окружних виборчих комісій.

Нагадаємо, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів. Підрахунок голосів триває в Київській області (99,85%). Найбільше голосів у першому турі набрав Володимир Зеленський - 30,24%. На другому місці Петро Порошенко - 15,95%.