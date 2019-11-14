ЦВК скасувала реєстрацію 4 кандидатів в нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання у четвер, 14 листопада, скасувала реєстрацію чотирьох кандидатів в народні депутати від політичних партій "Голос" та "Європейська солідарність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрвиборчкому в Facebook.

Як повідомляється, під час засідання ЦВК ухвалила рішення про скасування реєстрації чотирьох кандидатів в нардепи у багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах до Верховної ради.

"Комісія скасувала реєстрацію кандидатів у народні депутати ... Кухти П.А., Ключковської Я.Ю., Романовича Д.О., включених до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 25, № 32, № 33 відповідно, а також Бойко Н.А., включеної до виборчого списку політичної партії "Європейська солідарність" під № 24, виключивши їх із зазначених виборчих списків", - йдеться в заяві ЦВК.

Зазначається, що реєстрація була скасована на підставі заяв вказаних кандидатів в нардепи про відмову від балотування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала народним депутатом колишнього керівника Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Відповідне рішення Центрвиборчком ухвалив сьогодні, 14 листопада.