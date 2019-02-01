ЦВК відмовила у реєстрації 6 кандидатам на посаду президента

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 1 лютого

ЦИК не зарегистрировал кандидатами на должность президента шесть человек, которые подали документы о регистрации. Соответствующее решение принято на заседании Центризбиркома 1 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам члена ЦИК Евгения Радченко, кандидаты подали заявления с нарушением требований закона.

Так, 1 февраля ЦИК отказала в регистрации Александру Гокову, Василию Чопею, Петру Рекало, Александру Тищенко, Евгению Андрухиву и Наталье Пилипенко.

По словам секретаря ЦИК Натальи Бернадской, причиной отказа также было отсутствие внесенного залога и возраст потенциального кандидата.

"Согласно представленным документам, в частности, копии паспорта, дата рождения - 19 мая 1984 года. Итак, в день выборов президента Украины 31 марта 2019 он не достигнет 35-летнего возраста, что лишает лицо права быть избранным президентом Украины", - заявила Бернадская.

Напомним, ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах в пятницу, 1 февраля. Таким образом, число официально зарегистрированных кандидатов в президенты возросло до 28.

Как писало РБК-Украина ранее, документы в Центризбирком на 1 февраля подали 59 человек.

Добавим, в Министерстве внутренних дел заверили, что не допустят кибератак на базу ЦИК.