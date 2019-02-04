ЦВК відмовила у реєстрації двом кандидатам у президенти

У понеділок комісія розглянула питання про відмову в реєстрації кандидатам на окремому засіданні

В понедельник Центральная избирательная комиссия решила отказать в регистрации кандидатами на пост президента двум лицам, подавшим заявления о выдвижении. Соответствующие решения приняты на очередном заседании Центризбиркома 4 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, комиссия отказала в регистрации Тарасу Костянчуку и Наталье Земской.

Отметим, в понедельник комиссия рассмотрела вопрос об отказе в регистрации кандидатам на отдельном заседании.

По словам секретаря комиссии Натальи Бернадской, заявления и представленные документы претендентов в кандидаты не соответствовали требованиям законам Украины.

"В ЦИК 30 января поступили документы для регистрации на пост президента Украины на очередных выборах Тараса Костянчука, которого выдвинули на съезде политической партии "Партия защитников Украины". Рассмотрев копии документа ЦИК постановил, что одним из условий регистрации кандидата является получение предвыборной программы кандидата... Так, представленная комиссии программа содержит следующие положения: "Я готов взять на себя ответственность отдавать приказы на уничтожение коррумпированных государственных чиновников, ввести смертную казнь...", - заявила Бернадская.

По ее словам, комиссия отказывает в регистрации кандидатом на пост президента в случае наличия в предвыборной программе кандидата положений, направленных на пропаганду насилия или посягательство на права и свободу населения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на пост президента Романа Бессмертного. Отметим, что по состоянию на 4 января ЦИК зарегистрировал 30 кандидатов в президенты.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком накануне президентских выборов обнародовал информацию о количестве граждан Украины, информация о которых содержится в Государственном реестре избирателей.

Добавим, 83 человека подали заявления в ЦИК на участие в президентских выборах-2019 по состоянию на 3 февраля.