ЦВК відмовила чотирьом самовисуванцям у реєстрації  кандидатами

Подані цими особами документи не відповідали вимогам закону

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации на пост президента на очередных выборах-2019 еще четырем лицам. Соответствующее решение приняли члены Центризбиркома на очередном заседании 5 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, ЦИК отказал в регистрации самовыдвиженцам Николаю Кобылянскому, Николаю Таранцу, Анатолию Губенко, Борису Касьяненко.

По словам членов комиссии, предоставленные этими лицами документы не соответствовали требованиям закона для регистрации кандидатами на пост президента. Другими причинами отказов было невнесение залога или неличная подача заявления. Например, ЦИК отказала Кобылянскому из-за отсутствия заявления о самовыдвижении, отсутствие анкеты по соответствующей форме, отсутствие сведений о гражданстве и проживании на территории Украины на протяжении 10 лет.

По словам председателя Центризбиркома Татьяны Слипачук, за каждое постановление об отказе в регистрации проголосовали 16 членов комиссии единогласно.

Напомним, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех человек кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019 года, таким образом уже зарегистрированы 34 кандидата в президенты.

Как писало РБК-Украина ранее, в понедельник, 4 февраля, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на пост президента Романа Бессмертного и Виктора Бондаря. При этом комиссия отказала в регистрации двум лицам, подавшим заявления о выдвижении на пост президента, а именно Тарасу Костянчуку и Наталье Земской.