ЦВК оголосила результати виборів у 198 одномандатних округах

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня з 198 одномандатного округу із 199. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Ценрвиборчком визнав обраними ще 7 народних депутатів України:

в ОВО № 50 - Требушкін Р. В.;

в ОВО № 69 - Балога В. І.;

в ОВО № 119 - Бондар М. Л;

в ОВО № 193 - Марчук І. П.;

в ОВО № 198 - Рудик С. Я.;

в ОВО № 207 - Зуєв М. С.;

в ОВО № 209 - Зуб В. О.

Загалом визнано обраними 225 народних депутатів України у ЗБВО і 198 - в ОВО.

"Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народні депутати України, зокрема: 225 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах", - йдеться в повідомленні ЦВК.

В одномандатному виборчому окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося, оскільки ОВК досі перераховує за рішенням суду голоси на низці дільниць.

ЦВК зобов'язала ОВК №210 передати їй відповідні документи до 16:00 6 серпня.

Нагадаємо, в суботу, 3 серпня, Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з підрахунком, парія "Слуга народу" за партійними списками отримала - 124 мандата; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23 і "Голос" - 17 мандатів.