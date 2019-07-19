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ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 09:40
ЦВК оголосила попередження ресторатору Тищенку
Фото: Микола Тищенко (facebook.com NikolayTishenko)

Тищенка звинувачують в незаконній виборчій агітації в приміщенні Святошинської РДА

Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила попередження кандидату від "Слуги народу" Миколі Тищенку на вибори у Верховну раду за незаконну передвиборчу агітацію в приміщенні Святошинської РДА. Про це повідомляє офіційний сайт ЦВК за результатами чергового засідання 18 липня.

Як сказано в повідомленні, в комісію надійшла відповідна скарга від довіреної особи кандидата у народні депутати України у виборчому окрузі № 219 Наталії Якименко.

Розглянувши звернення та додані до нього матеріали, ЦВК задовольнив зазначену скаргу.

"Зазначеного кандидата зобов'язали утриматися від проведення агітаційних заходів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах, організаціях, а також агітаційних заходів, які супроводжуються погрозами або іншими діями, які перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборців", - наголошується в повідомленні ЦВК.

Скаргу вирішено направити в Національну поліцію для проведення перевірки викладених у ній обставин та реагування відповідно до законодавства України.

Раніше ЗМІ повідомляли про кримінальне минуле Миколи Тищенка і його зв'язки з відомими в Києві ОЗУ. Зокрема, повідомлялося, що в 1999 році Тищенко був оголошений в розшук.

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