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У ЦВК пояснили, чому не надійшли підрахунки голосів з останньої дільниці

Новини » Вибори 2019    03.04.2019 - 18:59
У ЦВК пояснили, чому не надійшли підрахунки голосів з останньої дільниці
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Остання дільниця знаходиться в Обухові Київської області

Остання дільниця, через яку досі підраховано тільки 99,99% протоколів на виборах 2019, це Обухів Київської області. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, комісія не може належним чином оформити протокол.

"Остання - це 94-й виборчий округ  - Обухів. Попередньо, до нас надійшла інформація, що комісія просто не може зібратися і належним чином оформити протокол", - повідомив Радченко.

Він підкреслив, що ЦВК намагатиметься посприяти оформленню протоколу з останньої дільниці.

"Зараз інший заступник ЦВК працює над цим питанням Ми очікуємо дуже швидко остаточну цю 0,01%", - додав Радченко.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія (ЦВК) зможе отримати всі протоколи про результати виборів 2019 4-5 квітня. При цьому в комісії не виключають, що можуть завершити і 6 квітня.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) у ході підрахунку результатів виборів 2019 отримала протоколи з мокрими печатками від 103 окружних виборчих комісій. Відзначимо, всього в Україні 199 ОВК. Оголосити офіційні результати першого туру виборів обіцяють до 10 квітня.

ЦВК отримала протоколи 103 окружних виборчкомів ЦВК зможе отримати всі протоколи 4-5 квітня
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