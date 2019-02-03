У ЦВК пояснили, чому деякі особи подавали заяви без присутності преси

В ЦВК заявили, що це було рішенням потенційних кандидатів

Отдельные потенциальные кандидаты на пост президента сегодня заявили, что желают подать заявления в Центризбирком без присутствия прессы. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я сегодня столкнулся по крайней мере с тремя лицами, которые говорили "Я не хочу, чтобы пресса присутствовала во время процедуры сдачи документов". Навязать или изменить волю человека я во-первых не имею права, а во вторых не имею намерений – это их воля", - сообщил Хивренко.

Кроме того, в ЦИК не прокомментировали, все ли потенциальные кандидаты заходят в здание Центризбиркома через центральный вход.

"Это вопрос тех людей, которые этим занимаются. Закон не предусматривает какой-то отдельный способ в вопросе. Этого в законе нет. Главное прийти к ЦИК, и сдать документы", - добавил он.

Отметим, что как передает корреспондент РБК-Украина, во время подачи заявлений отдельными кандидатами представителям прессы разрешили освещать процесс подачи документов. Зато, во время подачи заявления президентом Украины Петром Порошенко представителей СМИ не приглашали.

Кроме того, президент прибыл в Центризбирком для подачи заявления о выдвижении не через центральный вход к зданию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заявления в ЦИК подали 83 человека. Пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко сообщил, что по состоянию на 17:45 3 февраля в ЦИК поступили документы 83 человек – потенциальных кандидатов на пост президента Украины.