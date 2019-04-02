З'явилися результати голосування ще двох областей

Підрахунок результатів виборів 2019 завершився ще в двох областях. Про це свідчать дані на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку в Рівненській області, перемогу в першому турі здобув Володимир Зеленський з 24,01% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з 22,32% і Юлія Тимошенко з 15,96%. При цьому Зеленський набрав найбільшу кількість голосів в чотирьох округах з п'яти.

У Харківській області впевнене перше місце зайняв Зеленський з 36,39%. За ним розташувалися Юрій Бойко з показником 26,58% і Петро Порошенко з 8,52%. При цьому Бойко обійшов Зеленського тільки на одному окрузі з 14.

Нагадаємо, першим регіоном, де завершився підрахунок голосів, стала Полтавська область. За результатами підрахунку, на всіх округах переміг Зеленський. Друге місце в семи округах з восьми посіла лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Пізніше ЦВК опублікувала результати обробки 100% протоколів в Сумській області, де на всіх шести округах теж переміг Зеленський з результатом 32,66%. Друге місце посіла Тимошенко з 16,42%, третє - Юрій Бойко з 11,19%. Чинний президент Петро Порошенко показав четвертий результат - 10,66%.