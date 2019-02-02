В ЦВК назвали кількість відмов в реєстрації кандидатами 

ЦВК відмовила в реєстрації 22 особам

По состоянию на 2 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала 22 лицам в регистрации кандидатами. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Во время сегодняшнего заседания ЦИК постановила отказать в регистрации 5 лицам. Таким образом, по состоянию на 2 февраля комиссия отказала в регистрации кандидатами 22 лицам. Зарегистрировано комиссией 28 кандидатов", - сообщили в ЦИК.

Отметим, что во время заседания в субботу комиссия не зарегистрировала ни одного кандидата.

Также в комиссии отмечают, что с 9 утра в ЦИК наблюдается потенциальный поток кандидатов, которые приносят документы.

По словам представителей комиссии, которые принимают документы, по состоянию на 13:00 2 февраля заявления о выдвижении подали уже более 5 человек. Сейчас в ЦИК продолжается прием документов и подсчет количества поданных заявлений.

Напомним, ЦИК не зарегистрировала Симоненко кандидатом. По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.