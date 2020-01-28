ЦВК назвала суми компенсації партіям за участь у виборах

Політичним партіям які за результатами виборів у липні 2019 роки пройшли у Верховну раду, компенсували 467,3 млн гривень витрат на вибори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію руху "ЧЕСНО".

Повідомляється, що в січні ЦВК отримала ці кошти і перерахувала їх партіям. Зазначимо, відповідна норма в закон про політичні партії була включена у 2015 році разом з державним фінансуванням партій. Бюджет компенсує 100% витрат партіям, які пройшли у парламент.

Найбільшу компенсацію отримала партія "Слуга народу" - 114,6 млн гривень, найменшу - "Опозиційна платформа - За життя" - 60,3 млн.

Фото: інфографіка "ЧЕСНО"

Максимальна сума компенсації обмежується тільки офіційними витратами партії й встановленим лімітом на витрати, який становить майже 375,6 млн гривень.

Нагадаємо, в липні РБК-Україна писало, що сумарно всі політичні партії витратили на вибори 559,4 млн гривень. Ці витрати можна порівняти з витратами партій на дострокові парламентські вибори 2014 року, які обійшлися в 674,5 млн гривень.