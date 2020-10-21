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В Киргизстані призначили повторні парламентські вибори після протестів

Бішкек, Середа 21 жовтня 2020 16:25
В Киргизстані призначили повторні парламентські вибори після протестів
Фото: голова ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабекова (shailoo.gov.kg)
Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія Киргизстану призначила повторні парламентські вибори. Перевибори до Жогорку Кенеша відбудуться 20 грудня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба киргизької ЦВК.

Сьогодні відбулося засідання комісії, на якому затвердили календарний план заходів та кошторис витрат на підготовку і проведення повторних виборів.

Рішення про призначення дати нових виборів було ухвалено на основі Конституції Киргизстану після визнання недійсними результатів попередніх виборів, які відбулися 4 жовтня .

Нагадаємо, напередодні ЦВК запропонувала парламенту дату повторних виборів та попросила його ухвалити низку рішень.

Як відомо, попередні парламентські вибори, які відбулися 4 жовтня, спровокували в Киргизстані масові акції протесту. Мітингувальники не визнавали результати голосування, тому Центрвиборчком визнав вибори недійсними.

На фоні акцій протесту у відставку подав президент Киргизстану.

Обов'язки голови держави мали перейти до спікера парламенту, але він відмовився очолити країну на користь прем'єр-міністра.

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