ЦВК Грузії порахувала всі голоси: правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%
Фото: ЦВК Грузії підрахувала 100% голосів (facebook.com GeorgianDreamOfficial)
Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Грузії.
Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.
Як проголосували за інші партії:
- "Лело" - 2,71%;
- "Європейська Грузія" - 1,66%;
- "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
- "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
- "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
- "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
- "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
- "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
- "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.
Зазначимо, влада Грузії розцінювала місцеві вибори як референдум щодо проведення позачергових виборів до парламенту країни. Умова для оголошення виборів до парламенту - партія "Грузинська мрія" мала набрати менше 43% голосів.