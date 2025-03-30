Цыганков упустил шанс: "Барселона" с дублем Леввандовски разбила "Жирону" в каталонском дерби

Испания, Ла Лига, 29-й тур

"Барселона" - "Жирона" - 4:1

Голы: Крейчи, 43 (автогол), Левандовски, 61, 77, Торрес, 86 - Данжума, 53

"Жирона", которая перед отчетным матчем шла 13-й в Ла Лиге, пыталась сдержать лидера - "Барселону" в каталонском дерби.

Бронзовые призеры прошлого первенства Испании, которые в этом сезоне играют преимущественно "от соперника", во встрече с "Барсой" имели простой план. Желательно было сохранить свои ворота, а попутно воспользоваться шансом в атаке, если таковой появится.

Шанс появился уже на 5-й минуте и возможность огорчить Олимпийский стадион столицы Каталонии имел Цыганков. Асприлья вырезал подачу в штрафную, где украинец стартовал из-за спин защитников. Наш игрок пробил сходу, но с "нерабочей" правой ноги и мяч полетел высоко на трибуны.

Фактически это была единственная возможность гостей до перерыва. А "Барселона" давила очень активно. Левандовски с Ямалем разрывали оборону "Жироны", но забить не могли. Мяч в ворота отправил Кунде - судья не засчитал из-за офсайда. И только под занавес тайма "Барса" подобрала ключи к воротам соперников. "Помог" защитник "Жироны" Крейчи.

Во втором тайме гости неожиданно сравняли счет. Запрессинговали оборону "блаугранас", отобрали мяч и вывели Данжуму один на один со Щенсны. Голландец шансом воспользовался.

Но паритет держался недолго. Не прошло и десяти минут, как Левандовски вернул лидерство "Барсе". Затем он оформил дубль. А потом Торрес довел счет до разгромного. Последние два гола оказались в воротах "Жироны" уже без участия Цыганкова, который покинул поле на 71-й минуте.

Победа укрепила лидерство "Барселоны" в Ла Лиге: с 66-ю очками она опережает "Реал", идущий вторым, на 3 балла. "Жирона" с 34-мя очками осталась 13-й.