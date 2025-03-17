Цыганков и "англичане" присоединились к сборной: видео из расположения команды

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

"Сине-желтые" с 13 марта работают на сборах в испанском Бенидорме. Тренировки и занятия под руководством Сергея Реброва и его помощников проводят футболисты национальной команды, которые играют в клубах УПЛ. К ним временно присоединились 10 футболистов молодежной сборной.

Приезд легионеров ожидался начиная с 16 марта. Первыми прибыли нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

Виктор Цыганков (фото: УАФ)

"Второй волной" к сборной присоединились полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков и "англичане" - Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко.

Таким образом, из 10-ти легионеров, которых вызвал Ребров вне команды пока остаются трое. Это вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин, полузащитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик. Их команды провели свои матчи вечером 16 марта, поэтому прибытие футболистов ожидается чуть позже.