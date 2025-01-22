Цыганков против "Милана" и мегабитва в Париже: полное расписание Лиги чемпионов 22 января

Очередной игровой день главного еврокубка в 19:45 по киевскому времени откроют два матча. В одном из них чемпион Украины донецкий "Шахтер" в номинально домашней встрече сыграет против французского "Бреста". В другой - немецкий "Лейпциг" примет португальский "Спортинг".

В 22 часа начнутся еще семь поединков. В центральном матче вечера французский ПСЖ сыграет против английского "Манчестер Сити". А в Милане местный клуб проверит на прочность испанскую "Жирону" украинца Виктора Цыганкова. Лондонский "Арсенал" Александра Зинченко дома сыграет против загребского "Динамо", а мадридский "Реал" Андрея Лунина также на родной арене - против австрийского "Зальцбурга".

Кроме того, шотландский "Селтик" встретится со швейцарским "Янг Бойз", нидерландский "Фейенорд" с немецкой "Баварией", а чешская "Спарта" - с итальянским "Интером".

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - платформа MEGOGO. Просмотр доступен для подписок "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Перечень матчей среды в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов:

19:45, "Шахтер" - "Брест"

19:45, "Лейпциг" - "Спортинг"

22:00, "Арсенал" - "Динамо" З

22:00, "Селтик" - "Янг Бойз"

22:00, "Фейенорд" - "Бавария"

22:00, "Милан" - "Жирона"

22:00, ПСЖ - "Манчестер Сити"

22:00, "Реал" - "Зальцбург"

22:00, "Спарта" - "Интер"

Топ-матч 22 января

Среди всех поединков, безусловно, отдельно выделяется противостояние грандов в Париже. ПСЖ на "Парк де Пренс" примет "Манчестер Сити". Обе команды в текущем розыгрыше испытывают серьезные трудности. Хотя в последнее время понемногу выходят из кризиса.

ПСЖ последнюю осечку допустил в начале декабря, когда удовлетворился лишь ничьей со скромным "Осером". После того во всех турнирах подопечные Луиса Энрике провели восемь матчей, в которых одержали восемь побед. И не только завоевали трофей - Суперкубок Франции, но и улучшили свои позиции в Лиге чемпионов благодаря победе в Австрии над "Зальцбургом".

"Манчестер Сити" не проигрывает с конца декабря, что в реалиях текущего сезона может считаться успехом. За этот отрезок коллектив Хосепа Гвардиолы одержал пять побед, а также сыграл вничью с "Брентфордом" в матче, в котором тоже должен был выигрывать, если бы не пропустил два мяча в концовке.

Главная привлекательность предстоящего поединка в том, что с турнирной точки зрения очень мотивированы и хозяева, и гости.