Цыганков возглавил рейтинг Ла Лиги: за ним Ямал, Мбаппе и Винисиус

Несмотря на то, что украинец из-за травм пропустил почти половину поединков (6 из 14-ти) "Жироны" в национальном первенстве, он в текущем сезоне сделал больше всех ключевых передач в Ла Лиге. Таких у него 16 в 7-ми матчах.

По этому показателю 27-летний футболист опережает таких звезд, как Ламин Ямал, Килиан Мбаппе и Винисиус. Первые двое отстают от украинца на одну передачу, а главный неудачник "Золотого мяча-2024" – на две. И это при том, что они провели гораздо больше матчей.

Цыганков только в прошлом туре сыграл в Ла Лиге за свой клуб против "Эспаньола". А перед тем лечился почти два месяца. В кампании 2024/25 он провел 7 поединков, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Что такое ключевой пас

Ключевой пас - это передача, после которой партнер нанес удар по воротам. Но гол не был забит, потому что тогда это уже будет результативная передача (ассист).

Этот показатель позволяет оценивать эффективность игроков. Прежде всего тех, чья задача организовывать атаки. Ключевой пас создает партнерам предпосылку для взятия ворот. Однако не стопроцентную. Впрочем, реализация момента зависит и от мастерства футболиста, который завершает атаку.

Ключевой пас в статистике имеет меньший вес, чем результативная передача. Но тоже сильно влияет на оценку действий футболиста.