Цифри в платіжках за лютий знову зросли: у "Київтеплоенерго" назвали причину

Як зазначається в повідомленні, обсяги споживання тепла будинками залежать насамперед від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Через зниження температури у лютому 2021 року будинки спожили на 6% більше тепла, ніж у січні цього року. А вартість опалення 1 кв. м у будинках, обладнаних приладами обліку, при незмінному тарифі 1654,41 грн/1Гкал складає у середньому 35 грн/кв. м, тоді як у січні - близько 33 грн/кв. м.

У "Київтеплоенерго" навели конкретний приклад збільшення суми у платіжці за лютий. Якщо багатоквартирний будинок у Голосіївському районі у січні спожив 104,09 Гкал, то в лютому - 111,49 Гкал. Відповідно, споживання тепла квартирою з опалювальною площею 56,1 кв.м у січні склало 1,1407 Гкал, а в лютому - 1,2208 Гкал. При незмінному затвердженому тарифі мешканці цієї квартири у лютому сплатять на 132 грн більше (2019 грн проти 1887 грн у січні).

Як зазначили в прес-службі, у лютому середньомісячна температура, в Києві склала 4,7 градусів і це найнижчий показник за останні два роки. У лютому 2021 року в Києві середньомісячна температура була на 2,2 градусів нижча, ніж у січні (2,5 градусів морозу), і на 4 градусів - ніж у грудні (0,6 градусів морозу).