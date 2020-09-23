Цифрові кочівники — люди, натхненні свободою

Все більше людей мріють вирватися з офісних кайданів і отримати свободу дій, але при цьому просуватися по кар'єрних сходах або почати свою справу, добре заробляти і подорожувати. Саме так живуть Цифрові Кочівники — це категорія людей, які не просто працюють віддалено, а подорожують по всьому світу, живуть в тих країнах, де їм комфортно і цікаво. Про захоплююче життя Діджитал НОМАДС в яскравих фарбах розповідає новий YouTube-проект «Цифрові кочівники», який стартував в серпні цього року і впевнено завойовує увагу молодих, цілеспрямованих і амбітних фахівців в різних сферах діяльності.

Nomad Family — вибір нового покоління

Завдяки розвитку сучасних технологій стає дедалі більше професій, які не вимагають постійної присутності в офісі. Основний інструмент Nomad Family: комп'ютер/планшет/смартфон з доступом в інтернет. А жити можна в будь-якому місці, куди дотягується павутина Всесвітньої мережі.

Дизайнери, копірайтери, програмісти, маркетологи, журналісти, контент-менеджери, репетитори, перекладачі, юристи, інвестори, коучі і представники багатьох інших професій вливаються в когорту під назвою Цифрові Кочівники. Спосіб життя, який вони ведуть, дозволяє їм побачити світ, знайти нових друзів в різних країнах, розширити кругозір, почати свій бізнес, вивчити іноземні мови, спілкуючись з носіями.

Молодий амбітний маркетолог Дмитро Жежерун, автор і творець YouTube-проекту «Цифрові кочівники», ставить перед собою мету показати, як люди з різних сфер діяльності кардинально змінили своє життя, вступивши в співтовариство Nomad Family. У його розвитку велику роль відіграє основний партнер — компанія Ciclex, яка підтримує учасників співдружності.

Цифрові Кочівники: сучасні технології відкривають безмежні можливості для розвитку

Гості YouTube-проекту Дмитра Жежеруна — унікальні особистості, які розповідають свої True-story, діляться досвідом у подоланні різних труднощів, що виникали на шляху до успіху. Серед перших гостей проекту стартапер і інвестор Павло Волков, підприємець, спікер, інвестор Ігор Граф, онлайн-підприємець і продюсер Світлана Жарова, трейдер і крипто-ентузіаст Гоша бізнескоуч, а також мандрівник, онлайн-підприємець, блогер Орест Зуб. Всі вони стали резидентами спільноти Nomad Family, щоб ділитися інформацією з учасниками співдружності однодумців. Величезну допомогу в розвитку Nomad Family надає партнер спільноти — компанія Ciclex.

Давно мрієш кинути офіс і стати незалежним? Любиш подорожувати і при цьому хочеш заробляти? Вливайся в ряди Digital Nomads і керуй своїм життям. Вступити в Nomad Family можуть всі бажаючі. Підписуйся на YouTube-канал та Instagram-сторінку спільноти, щоб отримувати цікаву і корисну інформацію. Успішні фрілансери-мандрівники з радістю діляться своїми результатами, допомагають новачкам, дають цінні поради щодо підготовки до нового способу життя.