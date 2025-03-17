Цифровизация изменила видение развития Дрогобычской громады, - Шуляк

Цель этих изменений - создать к 2030 году громаду инновационной экономики и медицины, ориентированную на человека.

По ее словам, кейс Дрогобычской общины Львовской области можно считать одним из наиболее успешных кейсов цифровизации жизнедеятельности общины. Результатом комплексного процесса внедрения цифровых технологий и инструментов для улучшения качества жизни общины является 24/7 доступ к сервисам и услугам онлайн, принятие решений на основе данных, эффективная коммуникация с властью, открытие процессов и данных, умные решения для управления городом, а также эффективность - экономия времени и ресурсов.

"Опыт Дрогобычской громады показывает, насколько действенно цифровизация обеспечивает эффективное использование ресурсов, прозрачность процессов, привлечение общества к управлению, скорость принятия решений, а также улучшение качества услуг. Однако, этот процесс был небыстрый - цифровые шаги и инструменты в громаде внедряли постепенно", - отметила Шуляк.

Так, еще в 2016 году в Дрогобычской общине внедрили сервисы е-управления, е-демократии и сформировали наборы открытых данных. В 2018 году состоялся переход на принятие решений на основе данных. А уже в 2022 году в громаде начали использование Смарт Сити, открытых данных, методологии принятия решений на основе данных для управления территориальной громадой на основе ценностей.

Сейчас благодаря Смарт Сити Дрогобычская громада реализует управление устойчивым развитием громады на основе инструментов цифрового управления и демократии.

Сейчас там доступны десятки важных сервисов, в частности, интерактивная карта парковочных площадок, защитных сооружений Дрогобыча, запись ребенка в школу и садик, электронные консультации, оплата коммунальных услуг, опции сообщения о жилищно-коммунальной проблеме, подписание декларации с врачом, е-голосование за общественный бюджет, интерактивная карта объектов бюджета развития, аналитика депутатской деятельности, интерактивная карта инвестиционных объектов, публичная кадастровая карта и тому подобное.

"Кроме этого, была разработана Стратегия устойчивого развития общины Дрогобыча до 2030, целью которой является создание общины инновационной экономики и медицины, ориентированной на человека. Местная власть демонстрирует приоритеты - человекоцентричность, инновационность и ориентированность на Цели устойчивого развития ООН", - отметила Шуляк.

В то же время, интегрированное стратегическое развитие Дрогобычской громады на основе данных обеспечивает согласование и координацию всех отраслевых политик и программ, учитывает пространственные, социальные, экономические и экологические аспекты развития территории, привлекает всех ключевых стейкхолдеров к процессу планирования и направлен на достижение устойчивого развития громады.

По словам Шуляк, опыт Дрогобычской громады подсветил еще одну проблему планирования на уровне местного самоуправления - отсутствие качественной местной статистики. Из-за информационного вакуума в этом плане община решила создавать свою. Так силами местной власти были разработаны демографические показатели Дрогобычской громады. Благодаря им появилось понимание демографических изменений, которые помогают планировать восстановление инфраструктуры, распределять ресурсы справедливо и учитывать потребности различных групп населения.

Достаточно показателен, добавила парламентарий, кейс инновационного подхода к планированию развития громады, в частности создание системы планировочных районов. Их преимущества - более эффективная координация развития территорий, лучший учет локальных потребностей, усиление общественного участия, а также основа для создания органов самоорганизации населения (ОСН).

"Система планировочных районов Дрогобычской громады будет включать 12 городских районов Дрогобыча, 15 городских районов Стебника, 9 сельских районов и 32 села. На базе планировочных районов можно будет создавать органы ОСН, осуществлять парципаторное планирование бюджетов, и благодаря мониторингу осуществлять системный анализ развития", - отметила Елена Шуляк.

Напоследок она отметила, что опыт Дрогобычской громады демонстрирует, как громады могут быть драйверами инноваций в государственном управлении. Более того, успешные локальные практики можно масштабировать на национальный уровень, важно обеспечить механизмы для передачи успешного опыта, а гражданское общество - ключевой партнер в формировании политик.