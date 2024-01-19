Цифровизация армии. В Минобороны объяснили, как будет работать электронная система

Новый законопроект №10062 о цифровизации армии должен усовершенствовать электронный воинский учет. Также ожидается, что в Украине получить статус УБД можно будет онлайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Реестр военнообязанных не будет размещаться в облаке (стран-членов НАТО, - ред.). Он расположен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации", - сказала она.

Как объяснили в Минобороны, новый закон усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений в реестре военнообязанных, резервистах и призывниках "Оберег". По словам заместителя министра, это позволит наполнять "Оберег" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.

"Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", - заявила она.

Черногоренко добавила, что в Украине появится электронный кабинет военнообязанного.

"Он будет создан. Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - объяснила заместитель министра.

Черногоренко подчеркнула, что будет введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

"Мы стремимся, чтобы эта услуга была максимально быстра и клиентоориентирована. И мы сможем после вступления закона в силу все сведения о получении такого статуса обрабатывать онлайн без лишних бумажных справок", - сказала она.

Цифровизация армии

Напомним, 16 января Верховная рада приняла законопроект №10062 по цифровизации армии. Документ приняли в целом.

Законопроект запускает полноценный электронный воинский учет. Кроме того, вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий.

Полный разбор нового закона и что он изменяет - читайте в материале РБК-Украина.