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Цифрова блокада продовжується. Netcracker покидає ринок Росії

Фото: Netcracker покидає ринок Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Netcracker заявила про вихід з ринку Російської Федерації. Вона зупиняє продаж та інвестиції, закриває навчальні центри та припиняє наймати людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Як відзначив Федорович, компанія набирала студентів, навчала їх з нуля та брала на роботу.

"Netcracker Technology розробляє та впроваджує унікальні IT-рішення для телеком‑операторів по всьому світу. Створює десятки інноваційних продуктів і є світовим лідером в сфері рішень BSS/OSS, готових до використання в хмарі. Клієнтами Netcracker були десятки великих компаній в РФ",- пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про компанії, які продовжують працювати на території Росії заробляючи криваві гроші на війні проти України.

Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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