Цифры не окончательны. В Офисе генпрокурора назвали количество погибших во время войны детей
С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли по меньшей мере 503 несовершеннолетних.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"По состоянию на утро 10 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 503 ребенка погибли и более 1122 получили ранения различной степени тяжести", - пишет Офис генерального прокурора.
Отмечается, что цифры не являются окончательными. Сейчас продолжается работа с их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадали в:
- Донецкой области - 487;
- Харьковской - 300;
- Киевской - 129;
- Херсонской - 124;
- Запорожской - 99;
- Николаевской - 97;
- Днепропетровской - 96;
- Черниговской - 71;
- Луганской - 67.
Жертвы среди детей
Стоит добавить также и то, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские террористы на постоянной основе депортируют украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России. Киев постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей.
Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
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