Цифры не окончательны. В Офисе генпрокурора назвали количество погибших во время войны детей

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли по меньшей мере 503 несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По состоянию на утро 10 сентября 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 503 ребенка погибли и более 1122 получили ранения различной степени тяжести", - пишет Офис генерального прокурора.

Отмечается, что цифры не являются окончательными. Сейчас продолжается работа с их установлением в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в:

Донецкой области - 487;

Харьковской - 300;

Киевской - 129;

Херсонской - 124;

Запорожской - 99;

Николаевской - 97;

Днепропетровской - 96;

Черниговской - 71;

Луганской - 67.

Жертвы среди детей

Стоит добавить также и то, что с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины российские террористы на постоянной основе депортируют украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные регионы России. Киев постоянно занимается возвращением похищенных оккупантами детей.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.